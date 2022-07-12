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Mersin'de devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12.07.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Abdulkadir E'nin (26) kullandığı 54 D 1664 plakalı araç, D-400 kara yolu hastane kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Refüje çarptıktan sonra devrilen aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Emrah Sayın (28) ve Busenur Ç. (23) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Emrah Sayın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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