Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yol kenarına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alifakı Mahallesi'nde, Avni Oçgel yönetimindeki 33 AIC 619 plakalı kamyon, yoldan çıkarak devrildi.

Aracın içinde sıkışan sürücü Oçgel, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.



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