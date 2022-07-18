Mersin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 ADD 325 plakalı otomobil, Mersin-Antalya D-400 kara yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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