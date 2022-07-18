YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Mersin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

18.07.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Mersin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 ADD 325 plakalı otomobil, Mersin-Antalya D-400 kara yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldüMersin'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Manisa'daki depreme ilişkin olumsuzluk tespit edilmediManisa'daki depreme ilişkin olumsuzluk tespit edilmedi
Bartın'da domuz kapanına yakalanan bozayı kurtarıldıBartın'da domuz kapanına yakalanan bozayı kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza yaralı

Mersin Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:29
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:06
Yatsı
21:39
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.