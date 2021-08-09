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Mersin'de devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

09.08.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Fındıkpınarı Mahallesi'nde, Murat Ustalar (53) plakası belirlenemeyen traktörünü park ettikten sonra tarlasında ilaçlama yapmaya başladı.

Bu sırada traktörünün hareket ettiğini gören Ustalar, durdurmak için aracının yanına yöneldi.

Yaklaştığı sırada traktörün devrildiğini ve Ustalar'ın altında kaldığını gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri Ustalar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat Ustalar'ın cesedi morga kaldırıldı.

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