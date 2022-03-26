YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

26.03.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.

Mevlüt Mavi (58) yönetimindeki 33 KL 390 plakalı traktör, Kayrak Mahallesi'nde devrildi.

Sürücü ve oğlu Furkan Mavi (26), devrilen traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mevlüt Mavi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Furkan Mavi ambulansla Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
Atletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardıAtletizm müsabakasında bayılması hayatını kurtardı
Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen: "Şampiyonluk şarkıları söyleyelim"Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen: "Şampiyonluk şarkıları söyleyelim"
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 26 Mart Cumartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:30
Öğle
12:52
İkindi
16:22
Akşam
19:05
Yatsı
20:20
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.