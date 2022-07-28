YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, karısı yaralandı

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, karısı yaralandı

28.07.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, karısı yaralandı

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, karısı yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi, ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.

İsmail Evli (78) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Kaşlı Mahallesi'nde istinat duvarına çarparak devrildi.

Sürücü ve eşi Ayşe Evli (72), traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, karı kocayı bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği, eşinin ağır yaralandığı belirlendi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME 2 - Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda 21 gözaltıGÜNCELLEME 2 - Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda 21 gözaltı
Konyaspor-BATE Borisov maçına doğruKonyaspor-BATE Borisov maçına doğru
GÜNCELLEME - Erzurum'da trafik kazasında kadın öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandıGÜNCELLEME - Erzurum'da trafik kazasında kadın öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza

Mersin Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:37
Öğle
12:53
İkindi
16:41
Akşam
19:59
Yatsı
21:28
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Veganla saadet olmaz"

"Veganla saadet olmaz"

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.