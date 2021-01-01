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Mersin’de dezenfeksiyon çalışmaları 10 aydır sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 01.01.2021 10:09 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, salgın nedeniyle 10 aydır sürdürülen dezenfeksiyon işlemlerinin hız kesmeden devam ettiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, virüs dolayısıyla kaygı ve korku yaşayan vatandaşların rahat bir nefes alması için dezenfeksiyon çalışmalarını geniş kapsamlı bir biçimde sürdürüyor.

Mersin’de dezenfeksiyon çalışmaları 10 aydır sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, salgın nedeniyle 10 aydır sürdürülen dezenfeksiyon işlemlerinin hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, virüs dolayısıyla kaygı ve korku yaşayan vatandaşların rahat bir nefes alması için dezenfeksiyon çalışmalarını geniş kapsamlı bir biçimde sürdürüyor. Mobil ekipler, halkın yoğun olarak temas ettiği çocuk oyun grupları, ATM’ler, üst geçitler ve otobüs duraklarını dezenfekte ederken, arazözler ile de cadde, sokak ve bulvarlar hijyenik hale getiriliyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Dezenfeksiyon ve İlaçlama Saha Denetim Sorumlusu Bülent Gül, ara vermeden sürdürdükleri dezenfeksiyon çalışmalarını hem mobil ekiple hem de arazözler yardımıyla yaptıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak temas ettiği ATM’ler, yaya üst geçitleri, otobüs durakları, çocuk oyun alanları gibi noktalar mobil ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor. Aynı zamanda arazözlerle de yine vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı cadde, bulvar, kaldırım, pazar yerleri gibi noktalarda dezenfeksiyon işlemine yoğun olarak devam ediyoruz” dedi.
“Dezenfeksiyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor”
Virüsün bulaşıcılık riskini en aza indirebilmek adına çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Gül, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in direktifleriyle vatandaşlarımızın sağlığı için dezenfeksiyon çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Her türlü dezenfeksiyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

Mersin’de dezenfeksiyon çalışmaları 10 aydır sürüyor

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