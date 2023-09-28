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Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

28.09.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin Mahmudiye Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı, adreslerde, dolandırıcılık işlemlerinde kullandığı değerlendirilen 177 banka kartı, 187 cep telefonu, 7 bilgisayar, kayıt cihazı ve 41 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, operasyonun ardından zanlılarla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 6 zanlının işlemleri sürüyor.

Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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