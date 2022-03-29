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Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

29.03.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, jandarma ekiplerince düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erdemli, Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde, vatandaşları "bahis ve yatırım danışmanlığı" ile "sosyal medya üzerinden elektronik eşya satışı" bahanesiyle dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 8 şüpheli, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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dolandırıcılık Gözaltı Mersin

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