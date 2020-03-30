YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de dolu tarım arazilerine zarar verdi

Mersin'de dolu tarım arazilerine zarar verdi

MERSİN HABERLERİ  | 30.03.2020 11:37 | Son Güncelleme

Mersin'de dolu tarım arazilerine zarar verdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım alanları zarar gördü.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkili olan yağış, Hacıhalil Arpaç, Sarıyer, Çeşmeli, Karayakup ve Sinap mahallelerindeki narenciye bahçelerinde hasara yol açtı.

Dolu, ilçedeki şeftali, kayısı, erik ve avokado ağaçları ile açıkta üretilen sebzelere de zarar verdi.

Sarıyer Mahallesi Muhtarı Bekir Demiraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta ikinci kez doluyla karşılaştıklarını belirterek, "Dolu aniden bastırdı ve 15 dakika sürdü. Yeni çiçek açan yaklaşık 2 bin dönümlük narenciyede büyük zarar oluştu." dedi.

Yağışın en çok zararı yeni olgunlaşan meyvelere verdiğini vurgulayan Demiraslan, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Üreticilerden Osman Demirbaş da yetiştirdiği kayısı ağaçlarının tamamının doludan etkilendiğini dile getirdi.

Limon üreticisi Farma Demiraslan ise yeni çiçek açan ürünlerde ciddi zarar meydana geldiğini aktardı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede başlatılan hasar tespit çalışması sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
Anahtar Kelimeler:
Dolu Erdemli Mersin tarım alanları Yağış

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Kuşadası’nda pazar yerleri açık alana taşındı

Kuşadası’nda pazar yerleri açık alana taşındı

Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı

Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı

Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor

Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor

Mersin Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:23
Öğle
12:51
İkindi
16:23
Akşam
19:09
Yatsı
20:24

Mersin Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Anatolia (Yenişehir) Eczanesi
Merkez
Annem Eczanesi
Merkez
Berat Eczanesi
Merkez
Burcu Tüz Eczanesi
Merkez
Göksu Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akdeniz Belediye binasında korona virüs tedbirleri

Akdeniz Belediye binasında korona virüs tedbirleri

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Muhtarlar Karboğazı’nda temizlik yaptı

Muhtarlar Karboğazı’nda temizlik yaptı

Ovabaşı portakalı artık marka oldu

Ovabaşı portakalı artık marka oldu

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.