YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de domates üreticilerinin "zirai don" nöbeti

Mersin'de domates üreticilerinin "zirai don" nöbeti

MERSİN HABERLERİ  | 10.02.2020 09:45 | Son Güncelleme

Mersin'de domates üreticilerinin "zirai don" nöbeti

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde domates yetiştiriciliği yapan üreticiler, "zirai don" riskine karşı seralarda kurdukları sobaları yakarak nöbet tutuyor.

İlçeye bağlı Kapızlı Mahallesi'ndeki sera üreticileri son günlerde yaşanan soğuk havanın ürünlerini olumsuz etkilememesi için nöbet tutmaya başladı.

Üreticiler, akşamdan başlayarak sabah saatlerine kadar seralarındaki sobaları yakarak ürünlerinin soğuktan etkilenmesini önlemeye çalışıyor.

Domates üreticilerinden Recep Çevik, yaptığı açıklamada, serasını zirai dona karşı yaktığı sobayla korumaya çalıştığını kaydetti.

Meteorolojinin zirai don uyarısı nedeniyle serada nöbet tutmaya başladıklarını anlatan Çevik, birkaç gün daha nöbete devam edeceklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nöbet Silifke Soba Zirai Don

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da eğitime kar engeli

Sakarya'da eğitime kar engeli

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

Marmaris’te kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Marmaris’te kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Gerze’de 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Gerze’de 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Mersin Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:29
Öğle
13:01
İkindi
15:56
Akşam
18:22
Yatsı
19:38

Mersin Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Abant Eczanesi
Merkez
Çavuşlu Eczanesi
Merkez
Dönmez Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Merkez
Jale Eczanesi
Merkez
Kaplan Eczanesi
Merkez
Mineral Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erdemli çiçek serası yenileniyor

Erdemli çiçek serası yenileniyor

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.