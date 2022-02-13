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Mersin'de düzenlenen Toroslar Kar Festivali sona erdi

13.02.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de düzenlenen Toroslar Kar Festivali sona erdi

MERSİN (AA) - Mersin'de, 1500 rakımdaki Arslanköy Yaylası'nda bu yıl ikinci kez düzenlenen Toroslar Kar Festivali sona erdi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin ikinci gününe kent merkezinden ve çevre illerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, bölgenin eşsiz manzarası eşliğinde, yamaç paraşütü ve snowboard yapıp, kızaklarla kaydı.

Festival kapsamında voleybol, buz hokeyi, halat çekme ve kardan adam yarışmaları gerçekleştirildi, dereceye girenlere kupa verildi.

Çeşitli gösterilerin yer aldığı festival alanında, yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı da yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, festivalin coşkulu anlara sahne olduğunu belirterek, organizasyonu ikinci kez düzenlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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