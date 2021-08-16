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Mersin'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

16.08.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

K.G. idaresindeki 07 LK 623 plakalı motosiklet, Huzurkent Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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