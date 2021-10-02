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Mersin’de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

02.10.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde kaldırımdaki elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Gaziler Mahallesi’nde Metehan Güven'in kullandığı 01 FAJ 57 plakalı otomobil, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

Yaralanan Güven ve otomobilde bulunan Kutlu Boğaç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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