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Mersin'de elektrik direğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

03.09.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de elektrik direğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde elektrik direğine çarparak takla atan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Buse K. idaresindeki 33 ELS 85 plakalı otomobil, Cuma Yakası Caddesi'nde elektrik direğine çarparak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Buse K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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