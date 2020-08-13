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Mersin’de emekli evleri yeniden hizmete açıldı

MERSİN HABERLERİ  | 13.08.2020 13:05 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir ve Tarsus’taki iki emekli evi, yeni normalleşme sürecinde yeniden hizmete girdi.Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde Yenişehir ilçesi Uğur Mumcu Parkı içerisindeki emekli evinde hizmete ara vermişti.

Mersin’de emekli evleri yeniden hizmete açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir ve Tarsus’taki iki emekli evi, yeni normalleşme sürecinde yeniden hizmete girdi.
Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde Yenişehir ilçesi Uğur Mumcu Parkı içerisindeki emekli evinde hizmete ara vermişti. Aynı dönemde Tarsus ilçesi Kültür Park’ta yeni bir emekli evinin yapımına başlayan Büyükşehir, yeni normalleşme sürecinde kentin 2 noktasında emekli evlerini yeniden hizmete sundu. Emekli evleri, iki noktada 55 yaş üstü bin 314 üyeye hizmet veriyor. Emekli evlerinde mini kütüphane, günlük gazeteler, çay ve pasta ikramı yapılıyor. Yeni normalleşme sürecinde emekli evlerinde maske ve dezenfektan dağıtımı ile ateş ölçümü yapılıyor. Oturma alanları ise sosyal mesafe dikkate alınarak oluşturuldu. Emekli evi üyelerinden 65 yaşındaki Güzin Turgut, salgın sürecinde emekli evine yeniden kavuşmanın sabırsızlığı içerisinde olduğunu belirterek, “Emekli evi açıldığından beri buradayım. Hemen hemen ilk üyelerdenim. Çok memnunum. Sağ olsunlar bizim için burayı açtılar. En güzel vakitlerimizi burada geçiriyoruz. Güzel arkadaşlıklar edindik. 3 ay boyunca sıkıntılar çektik. Çünkü her gün buraya gelmeye alışmıştık. Burası kapanınca şahsen hayatım durdu. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kaldırılınca buradaki arkadaşlarımızla haberleşip pastanelere gittik. Oralarda buranın tadını bulamadık. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Bize böyle güzel bir yer sunduğu için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Üyelerden 14 yıllık emekli Tahir Altın da emekli evinde yaşıtlarıyla sosyalleşme fırsatı bulduklarını vurgulayarak, “Arkadaşların sohbetleri, özellikle yalnız yaşayanların buraya gelip deşarj olması çok güzel. Burada Belediye’nin gönderdiği günlük gazetelere bakıyoruz. Çalışanlar çok güzel hizmetler veriyor. Kitaplarımız var. Türkiye ve dünyadaki siyasi olayları konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Günlerimiz böyle geçiyor” diye konuştu.
57 yaşındaki Erol Kaygın ise emekli evinin yeniden hizmete girmesinin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, “Yaklaşık bir senedir buraya gidip geliyorum. Değişik, nezih bir ortam. Çay, meyve suyu, pasta ikramı var. Ama asıl arkadaşlarla bir arada bulunmak, değişik bir insan yüzü görmek iyi geliyor” şeklinde konuştu.

Mersin’de emekli evleri yeniden hizmete açıldı

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