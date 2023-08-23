Mersin’de ’En iyi narkotik polisi: Anne’ eğitimleri devam ediyor

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlilerimizce, ’En iyi narkotik polisi: Anne’ eğitimleri çerçevesinde, güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda eğitimler verildi.

İl merkezi ve ilçelerinde verilen ’Narkorehber ve en iyi narkotik polisi anne’ eğitimlerinde, 42 oturumda bin 59 kişiye ulaşıldı.



