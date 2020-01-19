YURTHABER
  4. Mersin’de engelli ailelerine dikiş kursu veriliyor

Mersin’de engelli ailelerine dikiş kursu veriliyor

MERSİN HABERLERİ  | 19.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde kurs gören çocukların annelerine yönelik dikiş kursu açıldı.Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin sosyal hayatta aktif rol alması için çalışmalar aralıksız devam ederken, engelli çocukların anneleri de ihmal edilmiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde kurs gören çocukların annelerine yönelik dikiş kursu açıldı.
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin sosyal hayatta aktif rol alması için çalışmalar aralıksız devam ederken, engelli çocukların anneleri de ihmal edilmiyor. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezindeki etkinliklere çocuklarını getiren annelere, bekleme süreleri boyunca vakitlerini aktif değerlendirebilmeleri için dikiş kursu açıldı.
Kursun ilk modülü olan ’dekoratif minder dikimi’ne ilginin yoğun olduğu görülünce, ’salon takımları dikimi’ modülü olan ikinci kurs açıldı. Toroslar Halk Eğitim Merkezinden görevlendirilen usta öğretici Özlem Ünal tarafından verilen kurs, hafta içi her gün saat 08.00-13.30 arası gerçekleşiyor.
Zamanının tümünü engelli çocuklarının bakımına ve eğitimine adadıklarını belirten kadınlar, dikiş kursunda hem üretiyor hem sosyalleşiyor. Kadınlar, el emeğiyle yaptıkları çanta, önlük, nevresim takımı, kırlent gibi ürünlerin kumaşlarının çoğunu eski kotlardan ve kullanılmayan kumaşlardan elde ederek geri dönüşüme katkı sunuyor.
18 Şubat’a kadar devam edecek olan kurs sürecinde kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini düzenleyecekleri kermeste satışa sunarak ev ekonomilerine katkı sağlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdiKocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi
Mersin’de Halk Ekmek büfeleri kadınlara emanetMersin’de Halk Ekmek büfeleri kadınlara emanet
Tarsuslu yazar Üresin, kitabını sokak hayvanları için bağışladıTarsuslu yazar Üresin, kitabını sokak hayvanları için bağışladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Namaz Vakitleri 19 Ocak Pazar

İmsak
06:21
Sabah
07:45
Öğle
12:57
İkindi
15:36
Akşam
17:59
Yatsı
19:17

Mersin Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Pazar

Altunbaş Eczanesi
Merkez
Kösel Eczanesi
Merkez
Lotus Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Öztürkler Eczanesi
Merkez
Sandal Eczanesi
Merkez
Siteler Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.