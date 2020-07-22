Mersin'de engelliler için "engelsiz" deniz keyfi

MERSİN(AA) - Mersin'in dünyaca ünlü turizm merkezi Kızkalesi'nde, engellilerin rahatça denize girebilmesi için plaja rampa yerleştirildi.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Erdemli ilçesindeki turizm merkezinde oluşturulan engelli rampaları, ilgi görüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, gazetecilere, engellilerin gönüllerince denize girme imkanı bulması için çalıştıklarını söyledi.

Çalışmanın, kentteki birçok plajda yürütüldüğünü aktaran Uzunbağ, "Plajlarımızdan herkes faydalanıyor ve herkesin de faydalanmasını istiyoruz. Engellilerimizin bu konuda ciddi sıkıntıda olduğunu gözlemledik. Onlar için de engelli rampaları düzenledik. Engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Uzunbağ, rampaların sayısını arttırmanın yanı sıra engelliler için özel soyunma ve duş kabinleri de yapılacağını aktardı.

Bedensel engelli Sema Akpınar, denize girebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Akpınar, "Deniz bana çok iyi geliyor ancak engelimden dolayı gelemiyordum. Sahilde bizlerin de denize girebileceği, engelli rampası olduğunu öğrendim. Görevliler yardımıyla denize girdim. Emeği geçen belediye yöneticilerine teşekkür ediyorum. Burada rampa olduğunu tüm tanıdıklarıma anlatıyorum." diye konuştu.

