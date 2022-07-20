Mersin'de erken uyarı sistemleri test edilecek

MERSİN (AA) - Mersin Valiliği, erken uyarı sistemlerinin test çalışmaları kapsamında, 30 Ağustos'a kadar deneme amaçlı sesli ve yazılı uyarılar yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kurulumu tamamlanan sistemlerin test edileceği belirtildi.

Sistemlerin, ikaz, alarm ve sirenlerden oluştuğu aktarılan açıklamada, "Düşman hava saldırıları, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler ile afet ve acil durumlara ilişkin haberler hakkında 30 Ağustos'a kadar yerel ve genel olarak muhtelif zamanlarda sirenler çaldırılarak, sesli anonslar şeklinde çoğunlukla düşük ses şiddetinde test çalışmaları gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Cep telefonlarına da AFAD'ın mobil uygulaması, kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla test duyuruları yapılacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşların paniğe kapılmaması istendi.

