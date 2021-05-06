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Mersin'de erkenci siyah üzüm, fiyatıyla üreticisini sevindirdi

06.05.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de erkenci siyah üzüm, fiyatıyla üreticisini sevindirdi

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MERSİN (AA) – Mersin’in Erdemli ilçesinde yetiştirilen erkenci siyah üzümde tüketici talebi ve fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, bu sezon Erdemli genelinde 200 dönüm örtü altı seradan 1000 tonluk üretim beklediklerini söyledi.

Hasadın sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle geçen yıla göre erken başladığını dile getiren Şahin, gerek talep gerekse fiyatıyla siyah üzümün bu sezon üreticisini sevindirdiğini kaydetti.

Üzüm üreticisi Fatih Öngeli de domatese alternatif olarak 10 yıl önce siyah üzüm yetiştirmeye başladıklarını ifade ederek, "Bu yıl hava şartlarının ılıman gitmesinden dolayı geçen yıldan 3 hafta erken üzüm hasadına başladık. Hasada başladığımızda kilogram fiyatı 50 ile 60 lira arasında gidiyordu. Şu an 25-30 lira arasında alıcı buluyor. Hasat yaklaşık 1 ay sürüyor yani bayram sonrası siyah üzüm hasadımız bu fiyatlardan sona erer diye düşünüyoruz." dedi.

Siyah üzüme talebin fazla olduğunu anlatan Öngeli, talebin artmasıyla iyi bir seviyeye gelen fiyatların kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Üretici Hüseyin Üstül de serada üzüm yetiştirmeye bir yıl önce başladıklarını ifade ederek, "Serada üzüm yetiştirmek domates ve diğer sebze ürünlerine nazaran işçiliği çok az. Fiyatı iyi ve en önemlisi de erkenci çıkması. Masrafı olmayan bir alternatif ürün diyebiliriz." dedi.

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