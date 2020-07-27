YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı yakalandı

Mersin'de eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 27.07.2020 14:52 | Son Güncelleme

Mersin'de eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde eşi ve kayınvalidesini tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karalarbahşiş Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, evdeki Sümeyye A. (29) ve annesi Şule B'nin (51) hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayet zanlısı Sümeyye A'nın kocası İ.A'yı suç aleti tüfekle gözaltına aldı.

İki çocuk annesi Sümeyye A'nın, eşi İ.A. ile boşanma aşamasında olduğu, eşyalarını almak için gittiği zanlının evinde tartışmanın ardından annesiyle silahlı saldırıya uğradıkları öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ayasofya Camii'nde bu sabah! Ayasofya Camii'nde bu sabah!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

Mersin Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:36
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:00
Yatsı
21:29

Mersin Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Emel Eczanesi
Akdeniz
İrfan Eczanesi
Akdeniz
Tülin Eczanesi
Akdeniz
Demet Eczanesi
Mezitli
Sude Eczanesi
Mezitli
Akça Eczanesi
Toroslar
Çağdaşkent Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Mersin’de su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payı vatandaşa iade edilecek

Mersin’de su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payı vatandaşa iade edilecek

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GÜNCELLEME - Mersin'de teslim olması sağlanan terör örgütü PKK üyesi, ailesiyle buluşturuldu

GÜNCELLEME - Mersin'de teslim olması sağlanan terör örgütü PKK üyesi, ailesiyle buluşturuldu

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.