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Mersin’de eşini öldüren şüpheli tutuklandı

08.01.2024 14:24 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde 41 yaşındaki 3 çocuk annesi hamile eşini öldüren şüpheli bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi Bolatlı Sokak No 10’da meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki M.B., 41 yaşındaki 3 çocuk annesi hamile eşi Serap Biçer’i çıkan tartışmada satırla öldürdü.

Şüpheli koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.’yi de alıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından kadının cenazesi, otopsi için cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsi sonrası kadının cenazesi bugün Tarsus Merkez Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Bir taksiciyi gasp edip öldürmekten 20 yıldan fazla cezaevinde kalıp, 8 ay önce tahliye edilen şüpheli M.B. dün polis tarafından Yenice Mahallesi’nde bir adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli ’kasten öldürme’ suçundan adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelinin torununu bir yakının evine bıraktığı ortaya çıkmıştı.

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