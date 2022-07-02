Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde ev eşyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Topal idaresindeki 33 B 4458 plakalı nakliye kamyonu Mut-Karaman kara yolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile kamyondaki 3 kişi yaşamını yitirdi.

İncelemenin ardından 4 kişinin cansız bedenleri morga kaldırıldı.



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