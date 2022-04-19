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Mersin'de ev yangınında anne ile kızı dumandan etkilendi

19.04.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ev yangınında anne ile kızı dumandan etkilendi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile kızı, hastaneye kaldırıldı.

82 Evler Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Dumanlardan etkilendikleri belirlenen E.A. (50) ve kızı M.A. (25), 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın ekiplerce söndürüldü, evde hasar oluştu.

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