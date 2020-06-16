YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de, evin balkonunda mahsur kalan ördek ve yavruları kurtarıldı

Mersin'de, evin balkonunda mahsur kalan ördek ve yavruları kurtarıldı

MERSİN HABERLERİ  | 16.06.2020 09:30 | Son Güncelleme

Mersin'de, evin balkonunda mahsur kalan ördek ve yavruları kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, boş evin balkonunda mahsur kalan 2 ördek ve 12 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Limonlu Mahallesi'nde, bir yazlık sitenin 4. katındaki boş dairenin balkonunda ördekleri fark eden site sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine siteye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdemli Grup Amirliği ekipleri, yangın merdiveniyle evin balkonuna çıkarak, 12 ördek yavrusunu kovaya alıp aşağıya indirdi.

Yavruların indirildiğini gören 2 ördek de aşağıya uçtu.

Kurtarılan ördekleri sahiplenen site sakini Mustafa Güray, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılda birkaç kez benzer olayı yaşadıklarını belirtti.

Güray, site çevresinin sakin ve dere kenarında olmasından dolayı birçok hayvanın boş evlerin balkonuna yuva yaptığını anlatarak, "Artık anne ördekler ile yavruların bakımını site sakinleri olarak biz üstleneceğiz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Ömer Toraman’dan Kütahya’ya veda

Ömer Toraman’dan Kütahya’ya veda

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Mersin Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Mersin Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Beşyol Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Merkez
Efe Eczanesi
Merkez
Günebakan Eczanesi
Merkez
Handan Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
İrfan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İşadamı Ve Avukatlarına 'rüşvet' Ve 'hakimi Etkileme' Davası

İşadamı Ve Avukatlarına 'rüşvet' Ve 'hakimi Etkileme' Davası

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.