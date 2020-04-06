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Mersin'de evlerinde kalan seyyar satıcılara gıda ve sağlık paketi yardımı

MERSİN HABERLERİ  | 06.04.2020 13:35 | Son Güncelleme

Mersin'de evlerinde kalan seyyar satıcılara gıda ve sağlık paketi yardımı

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan seyyar satıcıların ikametgahlarına gıda ve sağlık paketi gönderiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahilde izinli satış yapan ancak salgında evlerinde kalmak zorunda olan 50 seyyar satıcıya gıda ve sağlık paketi ile çocukları için süt yardımında bulunuldu.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, seyyar satıcıların evlerine giderek yardım paketlerini teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetleme Zabıta Şube Müdürü Vekili Sadık Uysal, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zorlu süreçte belediyeye kayıtlı seyyar satıcıları yalnız bırakmamak için yardım ettiklerini belirtti.

Seyyar satıcılar da belediye görevlilerine teşekkür etti.

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Belediye Mersin Seyyar satıcı Yardım

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