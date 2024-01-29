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Mersin’de feci kaza, doktor dakikalarca kalp masajı yaptı: 1 ölü 3 ağır yaralı

İHA İHA
29.01.2024 12:05 | Son Güncelleme:
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Mersin’de meydana gelen kazada 1 kişi öldü 3 ağır kişi yaralandı.

Yoldan geçerken kazayı gören bir doktor ise kalbi duran kadını hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı.

Kaza, Mersin-Tarsus otoyolun da ziyaret tepe mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden Mersin’e doğru seyreden Ömer Aslan (21) idaresinde ki 33 AVK 97 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeritten sağ şeride geçerek bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada sürücü Aslan, Kübra Öğe, Abdullah ile Yaren Erçil ağır yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kalbi duran ve paramadik olduğu öğrenilen Kübra Öğe’ye ise olay yerinden geçen yoğun bakımcı olduğu belirtilen bir doktor müdahale etti. Doktor kalbi duran kadına uzun süre kalp masajı yaptı. Kalbi tekrar çalışmaya başlatan ağır yaralı kadın ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen 29 yaşında olduğu belirtilen Öğe kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaparken, otomobilin tekerinin patlamış olacağı belirtildi.

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