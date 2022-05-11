Mersin'de Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası başladı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'na 160 takım ve 4 bin sporcu katılıyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu ve Yenişehir Belediyesi iş birliğinde organize edilen şampiyona, CNR EXPO Fuar Merkezi'nde başladı. Yenişehir Belediyesi ekiplerince 8 saha ve portatif tribün kurulan fuar alanında gerçekleştirilen organizasyonda, yıldız kız ve yıldız erkekler müsabakaları oynanıyor.
Türkiye geneli 160 takım ve 4 bin sporcu katıldığı organizasyonun da yıldız kız ve yıldız erkekler müsabakaları 16 Mayıs'ta tamamlanacak. Midi kızlar ve küçük erkekler kategorilerinde 18-25 Mayıs'ta oynanacak maçlarla devam edecek şampiyona, 9-16 Haziran'da midi erkekler ve küçük kızlar maçlarıyla sona erecek.
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