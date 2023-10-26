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Mersin’de FETÖ mensuplarına finans sağlamaktan 7 şüpheli gözaltına alındı

26.10.2023 09:52 | Son Güncelleme:
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Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanması içerisinde faaliyet göstererek, örgüt üyelerine finans desteği sağladıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişilerin de bulunduğu 7 şüphelinin yakalanması için 150 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan A.U., F.Ş., H.Y., S.B., S.A., M.F.H. ve M. Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün yurt dışından gönderdiği parayı yurt içinde faaliyet gösteren mensuplarına ulaştırdıkları, böylelikle örgüt faaliyetlerinin finansmanını sağladıkları, ayrıca daha önce örgüt üyeliğinden işlem görmüş esnaflardan deprem yardımı adı altında para toplayarak, cezaevinden yeni çıkmış örgüt üyelerine maddi destek sağladıkları, özellikle geçmişte örgütün eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan şahısların yurt dışına çıkışlarını finanse ettikleri ve bu şahıslara referans olarak örgütün yurt dışı yapılanmasındaki okullarda işe girmelerini sağladıkları belirtildi. Zanlıların ayrıca terör örgütü üyeliğinden aranan kişileri örgütün "gaygubet" evlerinde sakladıkları, yine bu şahısları illegal yollardan yurt dışına kaçırdıkları ifade edildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken, 3’ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

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