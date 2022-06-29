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Mersin'de FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalandı

29.06.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında 6'şar yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan karı koca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandıkları ve haklarında 6'şar yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş polis Ş.A. ile öğretmen eşi A.A. Mezitli ilçesindeki adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Ş.A. ve A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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