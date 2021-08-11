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Mersin'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 17'e yükseldi

11.08.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 17'e yükseldi

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, aranan 5 şüpheli daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 Ağustos'ta aralarında muvazzaf subayların da olduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında aranan 5 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, ankesörlü hatlardan arandığı belirtilen muvazzaf bir yarbay, bir yüzbaşı, bir teğmenin yanı sıra biri emekli 6 astsubay, biri açığa alınmış biri de emekli 4 uzman çavuş, daha önce ihraç edilen bir binbaşı ve askeri okulla ilişiği kesilen 3 öğrenci hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Mersin'in yanı sıra Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Muğla, Sivas, Erzincan, Şırnak, Edirne, Balıkesir ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden, aralarında subayların da olduğu 12'si gözaltına alınmıştı.

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