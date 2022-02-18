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Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı

18.02.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, adreslerde dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 18 Şubat Cuma

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06:00
Sabah
07:20
Öğle
13:00
İkindi
16:03
Akşam
18:31
Yatsı
19:46
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

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