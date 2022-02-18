Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, adreslerde dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz