Mersin’de gençlere ücretsiz fiziki yeterlilik kursu veriyor

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde 1,5 yıldır devam eden kurslar sayesinde, son olarak POMEM mülakatına giren 22 öğrencinin 13’ü sınavları geçti. Şu anda sınavlara hazırlanan öğrenciler, hafta içi 3 gün Seyfi Alanya Spor Salonu’nda parkurda antrenman yaparken, cumartesi günü ise Macit Özcan Spor Tesisleri’nde 10 kilometre koşu ile kondisyon çalışıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’nde fitness ve yüzme antrenörü olarak görev yapan Serhat Taşman, “Burada fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize, ücretsiz destek veriyoruz. Kurslarımız pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi günleri saat 09.30’da başlıyor. Kursumuz şu anda POMEM, Polis Meslek Yüksek Okulu, Bekçilik, MSÜ, beden eğitim öğretmenliği, astsubaylık ve jandarma sınavlarına yöneliktir. Ölçümleri birebir aynı olan parkurları kullanıyor ve burada antrenmanlarını yaptırıyoruz. Cumartesi günü ise Macit Özcan Spor Tesisleri’nde kros koşularımız, kısa mesafe ve uzun mesafe koşularımız var. Orada da arkadaşlarımızın kondisyonlarını artırıyoruz. Bu kurslarımızın hepsi ücretsiz ve halkımıza açıktır” dedi.

Taşman, öğrencilerle birebir ilgilendiklerini belirterek, “Dışarıdaki kurslara ücret ödeniyor. Burada herhangi bir ücret alınmıyor. Adayların hepsiyle bireysel ve branş olarak da ilgileniyoruz. Fiziki yeterliliklerine göre antrenman programlarını çeşitlendirebiliyoruz. Kursumuz yaklaşık 1,5 senedir açık. 29. dönem POMEM’de mülakata giren 22 öğrencimizden 13’ü kazandı. 30. dönem açıklanır açıklanmaz, kursumuzu tekrar aktifleştirdik. Onun da sınavını 1-1,5 ay içinde yapacaklar” diye konuştu.

“BURADA ÇOK KALİTELİ BİR EĞİTİM GÖRÜYORUZ”

Beden eğitimi spor yüksek okuluna hazırlanan Taylan Özgür Korkmaz, “Bu kursu sosyal medyada görmüştüm. Burada çok kaliteli bir eğitim görüyoruz. Kendi alanımızda parkur için kesinlikle gerekli ve yeterli eğitimi aldığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kurstan çok memnun olduğunu söyleyen Şevval Sıla Soylu, “Lisans mezunuyum. POMEM sınavlarına hazırlanıyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri geliyorum kursa. Dışarıdaki kursları araştırmıştım. Onlar hem ücretli hem de genelde akşam saatlerinde oluyor. Belediyemiz bize ücretsiz bir imkan vermiş, o yüzden ben de bu kursu seçtim. Antrenörümüz de gerçekten çok iyi ve disiplinli. Parkurumuz POMEM’deki parkurla aynı. Hocamız gerçekten ölçülerine kadar birebir ayarlıyor ve çok memnunum” ifadelerini kullandı.

