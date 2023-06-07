Mersin’de gönüllü kadınlar sahil temizliği yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Çevre Haftası çerçevesinde gönüllülerin katılımıyla birlikte sahil temizliği gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının organizasyonunda Yenişehir ilçesi sahilinde gerçekleşen etkinliğe, bisiklet dernek ve toplulukları ile çok sayıda gönüllü katıldı. Ellerinde çöp poşetleri ile sahil boyunca çöpleri toplayan çevre gönüllüleri, ‘Çevremizi Temiz Tutalım’ mesajı verdi.

Bisikletli kadınlar ve erkeklerle birlikte Çevre Haftası çerçevesinde çevre temizliği çalışması yürüttüklerini ve katılım oranının gayet yüksek olduğunu belirten kurum Sosyologu Başak Kaya, "Mersin hepimizin şehri ve bu şehri korumak hepimizin sorumluluğunda. Bisikletli kadınlar da bu konuda duyarlılıklarını göstererek, böyle bir organizasyon içinde yer almak istediler. Bizler de bu işin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN KUMSALI TEMİZLEMEYE GELDİK"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda Denetimci olarak görev yapan Özcan Boyraz ise, hafta çerçevesinde karbon ayak izini azaltmak için temizlik etkinliği gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bisikletli STK’ları davet ettik, onlar da iştirak etti. Beraber bir farkındalık oluşturmak için, kumsalı temizlemeye geldik. Bisikletleri kullanmamızdaki maksat, karbon salınımını minimuma indirmek. Bu çerçevesinde da mümkün olduğunca, belediye olarak bisiklet kullanımını teşvik etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Temizlik etkinliğinin ardından Etkinlik ve Gösteri Merkezine geçen bisikletli kadınlar ve gönüllüler, burada kahvaltı etkinliğinde buluştu. Etkinlik, ‘Bisikletli Kadınlar Durağı’ önünde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

