Mersin'de görme engelli öğrenciler iş hayatına e-ticaret projesiyle atılacak

Üniversitenin, Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile İŞKUR'un desteğiyle hayata geçirdiği projenin açılışı, MEÜ Engelsiz Yaşam Birimi'nde yapıldı.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, programdaki konuşmasında, projede eğitim alacak kişilere akademisyenler tarafından danışmanlık hizmeti verileceğini söyledi.

Çalışmanın, Engelsiz Yaşam Birimi koordinasyonunda yürütüleceğini anlatan Yaşar, "Proje sonunda e-ticaret dünyasında artık daha fazla engelli bireyler göreceğimizi düşünüyoruz." dedi.

EĞİTİM 6 AY SÜRECEK

Kooperatif Başkanı Soner Demir de projenin iki etapta gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Projenin ilk etabında 5, ikinci etabında da 5 öğrenci 6 ay boyunca eğitim alacak. Eğitimde başarılı olan özel gereksinimli öğrencilerimiz, proje sonunda istihdam edilecek, üretecek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak." diye konuştu.

Demir, proje kapsamında öğrencilerin, MEÜ Kozmetik Temizlik ve Kimyevi Ürünler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tesislerinde üretilen hijyen malzemelerinin e-ticaret sitelerindeki satışını da yapacağını kaydetti.

Programa Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Duman, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir ile bazı e-ticaret sitelerinin yöneticileri katıldı.

