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Mersin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

15.08.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki servis aracı olarak kullanılan 33 NJ 954 plakalı hafif ticari araç, Çağlayan Mahallesi'nde evinin önünde oynayan Yiğitalp Genç'e (2) çarptı.

Ağır yaralanan Genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Ö.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Mersin Tarsus çocuk çarpma

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