Mersin'de hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı

MERSİN (AA ) - Mersin’in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Berdan Viyadüğü'nde, Recep U. yönetimindeki 34 FL 0340 plakalı hafif ticari araç, Yusuf K. idaresindeki 06 CBR 776 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Recep U, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların bulundukları yerden kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.



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