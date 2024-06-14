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Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA AA
14.06.2024 10:20
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Şehitler Tepesi Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 ATR 757 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken yola çıktığı esnada Orhan D. idaresindeki 33 AUL 058 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan D, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı öğrenildi.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın yola çıktığı esnada motosiklet ile çarpışması yer aldı.

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trafik kazası Mersin Tarsus yaralı

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