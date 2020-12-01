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Mersin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü simit satarken yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 01.12.2020 10:35 | Son Güncelleme

Mersin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü simit satarken yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, simit satarken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve adam yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan Hüseyin A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlü, düzenlenen operasyonla kent merkezinde simit sattığı esnada yakalandı.

Hüseyin A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildiği sırada, bir gazetecinin "Hakkındaki 21 yıl kesinleşmiş ceza var, arandığını biliyor muydun?" sorusu üzerine, "Nerden bileyim. Haberim yok. Suçları işlemişimdir. Simit satarken yakalandım." yanıtını verdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin A, cezaevine gönderildi.

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