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Mersin’de hasta refakatçilerini sevindiren hizmet: "Refakatçi evi"

18.01.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Mersin’de hasta refakatçilerini sevindiren hizmet: "Refakatçi evi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yüzünü güldüren bir projeye daha imza attı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yüzünü güldüren bir projeye daha imza attı. “Refakatçi Evi Projesi” ile vatandaşların hasta refakati sırasında kalacak yer sıkıntısına son veriliyor. Özellikle hastanelere uzak ilçelerden ve kırsal mahallerden gelen vatandaşların sıkıntısını giderecek projeyle kentin önemli bir eksiği de kapatılmış oldu.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu yılın ilk toplantısında oylanan gündem maddelerinden birisi de Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nde Sayıştay Bakanlığı’nca yapılması istenen değişiklik olmuştu. Başkan Seçer, konuyla ilgili meclis üyelerini bilgilendirirken, Mersin’in 16 bin kilometrekarelik geniş bir coğrafya üzerine kurulu olduğunu belirterek, müştemilatı ve teşekkülü daha fazla olan büyük hastanelerin kent merkezinde yer aldığına dikkat çekmişti. Seçer, tedavi için kent merkezine gelen hastalara refakat eden kişilerin önemli sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayarak, “Gelip burada barınacak yer bulamıyorlar. Annesi hastanede yatıyor, kız kardeşi hastanede yatıyor, refakatçisi oda alamıyor. O kadar ekonomisi yok. Nerede kalacak? Bir yakını varsa 3 gün onun yükünü çekebilir. Ama uzun süre kalamıyorlar. Bunu hayata geçirdik. Bu yönetmelikle çalışmaları bitirdik” açıklamasında bulunmuştu.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen “Refakatçi Evi” projesi ile kamu ve üniversite hastanelerinde tedavi gören hastaların yakınlarının konaklama sorunu çözülüyor. Büyükşehir, özellikle hastanelere uzak ilçelerde ve kırsal mahallelerde yaşayan hasta yakınlarının maddi ve manevi bakımdan yaşadıkları zor süreçte yardımına koşuyor. Büyükşehir, projeyi hizmet alımı yoluyla yürütüyor. 18 yaş üstü hasta yakınlarından 1 refakatçi, 18 yaş altı hasta yakınlarından ise 2 refakatçi kabul ediliyor. Kanser hastalığı için tedavi gören hasta yakınları 45 gün, diğer hastalıklar sebebiyle tedavi görenlerin refakatçileri ise en fazla 30 gün süreyle konaklama yapabiliyor. Konaklama süresi boyunca sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikramı alacak olan yurttaşların hastaneye ulaşımları da Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği servisler ile yapılıyor. Pandemi sürecinin başlangıcından bu yana sıkıntı yaşatan otel esnafı da bu proje sayesinde nefes alacak.

"Çalışmalarımız bugünden itibaren başlamıştır"
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, özellikle ilçelerde ve kırsal mahallelerde yaşayan yurttaşların kamu hastanelerinde tedavi gören yakınlarına refakat ederken kalacak yer sıkıntısı çekmemeleri için “Refakatçi Evi” projesini başlattıklarını söyleyerek, “Özellikle vatandaşlarımızın hastane önlerinde, zaman zaman araçlarında, zaman zaman eş, dostlarının evlerinde kalarak bir şekilde bu süreci geçirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu sıkıntının sonlandırılması açısından da bu çalışmanın önemli olacağını düşünüyoruz. Bir taraftan da aslında hastanın da psikolojisini düşünmek gerekiyor. Kendisi hastanedeyken çevresindeki kişilerin durumunu da düşünüyor. Hastanın psikolojisi açısından da olumlu etkiler yaratacağını düşünüyoruz. Otel esnafımız açısından da olumlu olacak kanaatindeyiz çünkü bu çalışmayı biz hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştireceğiz. Özellikle hastanelerin yakın bölgelerinde olan otellerden hizmet satın alarak bu çalışmayı yürüteceğiz. Çalışmamız bugünden itibaren başlamıştır. Dolayısıyla bu tür sıkıntıları olan vatandaşlarımız TEKSİN hattımız olan Alo 185’i arayarak müracaat yapabilirler. Bu konuyla ilgili olan arkadaşlarımız hızlı bir şekilde kendilerine geri dönüş sağlayacaklar ve bu çalışmadan faydalanmaları konusunda gerekli çalışmayı yapacaklar. Başvuru şartları da bu anlamda çok kolay. Hastamızın yatılı hasta olduğuna dair bir raporuna istinaden bu çalışmayı yapıyor olacağız. Biz vatandaşımızı Büyükşehir Belediyesi’nin misafirperverliği çerçevesinde ağırlamak ve onlara bu zorlu süreçlerinde gerekli desteği sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

“Büyükşehir’in projesinde yer almak bizleri de çok mutlu etti”
Otel işletmecisi Sıdıka Kocaman da proje içerisinde yer almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, “20 yıllık bir işletmeyiz. Güvenli turizm sertifikamız mevcut. Pandemi sürecinde de her türlü önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Yaşadığımız pandemi sürecinde biliyorsunuz bütün esnaf çok zor durumdan geçiyor, özellikle turizm. Yaşadığımız süreçte de Başkanımızın, Büyükşehir Belediyemizin böyle bir projesinde yer almak bizleri de çok mutlu etti. Böyle bir projede yer almak bizleri son derece mutlu etti. Odalarımızın her türlü temizliği yapılıyor. Dezenfeksiyon işlemlerimiz yapılıyor. Misafir kabulünde HES kodu mutlaka sorgulanmaktadır. Ateş ölçümleri mutlaka yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Mersin’de hasta refakatçilerini sevindiren hizmet:

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