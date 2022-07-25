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Mersin'de hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktora hapis cezası

25.07.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktora hapis cezası

MERSİN (AA) - Mersin'de, muayene ettiği kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mersin 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 18 Ağustos'ta hastası H.T'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz doktor T.H. ve taraf avukatları katıldı.

T.H. savunmasında, "kıl dönmesi" şikayetiyle gelen hastasının kendisine sarkıntılık yaptığını ileri sürerek, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Müşteki H.T. ise sanığın muayene sırasında kapıyı kilitlediğini ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

Tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın iç çamaşırındaki incelemede hem kendisinin hem müştekinin DNA'sına ilişkin kalıntılar tespit edildiğini, T.H'nin "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırı" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Mahkeme hakimi, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırı" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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