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Mersin'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

10.06.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğunda uzun süre mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mesudiye Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bir kedinin uzun süredir mahsur kaldığını fark edenler, hayvanı kurtarmaya çalıştı.

Başarılı olamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adrese giden ekipler, halat yardımıyla yaklaşık 15 metrelik boşluğa inerek kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kedi, hayvan barınağına teslim edildi.

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