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Mersin’de ’Hayat Boyu Öğrenme Birimi’nin kursları devam ediyor

02.01.2024 11:33 | Son Güncelleme:
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Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ’Hayat Boyu Öğrenme Birimi’nin kurslarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Mersin’de ’Hayat Boyu Öğrenme Birimi’nin kursları devam ediyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayat Boyu Öğrenme Birimine bağlı kurumlarda bin 50 farklı alanda toplam 17 bin 52 kurs açılırken, açılan bu kurslardan 293 bin 541 kişi faydalandı ve faydalanmaya devam ediyor. Ayrıca kurslara katılan vatandaşların istihdamı da takip edilirken, 9 bin 662 kişi istihdam edildi ya da kendi iş yerini açtı. Bunun yanında Mersin’de Açık Öğretim Okullarında halen kayıtlı 29 bin 321 öğrenci bulunurken, Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında açılan ’destekleme ve yetiştirme’ (üniversiteye hazırlık) kurslarına katılan 740 öğrenciden 366’sı üniversiteye yerleştirildi.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet Durmuş, hayat boyu öğrenme için kurumlarda çok güzel çalışmalar yapıldığını belirterek, "İnsanın öğrenme çabası hiç bitmemeli. Emekli olmak sadece bir iş alanındaki görevinizin son bulması. Öğrenme ve öğretme çabamız hayat boyu devam etmeli. Bu kurslarımızın sadece emekliler için düşünülmesini istemiyorum. Hepimizin değişik birçok yeteneği var. İster hobi olarak ya da yeteneklerinizi geliştirip bir iş sahibi olmak için kurumlarımızdaki kurslara katılabilirsiniz" dedi.

Mersin’de ’Hayat Boyu Öğrenme Birimi’nin kursları devam ediyor

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