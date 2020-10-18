Mersin'de hayvan yüklü kamyon devrildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde hayvan taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 8 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Kadir Ü. yönetimindeki 70 DN 105 plakalı kamyon, Kösereli Mahallesi Devrent mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı, kamyondaki 8 koyun telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince, yaralılar Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle jandarma ekiplerince sağlanan trafik akışı, aracın ve telef olan hayvanların kaldırılmasıyla normale döndü.

