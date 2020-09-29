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Mersin’de hayvancılık yapılan bölgeler üçgün hastalığına karşı ilaçlandı

MERSİN HABERLERİ  | 29.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca, özellikle büyükbaş hayvanlarda rastlanan ve uçucu vektörler tarafından bulaşan üçgün hastalığına karşı ilaçlama yapıldığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilaçlama ekipleri, son yıllarda Adana, Mersin, Gaziantep gibi illerde büyükbaş hayvanlarda görülmeye başlanan üçgün hastalığı ile ilgili vektörel mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca, özellikle büyükbaş hayvanlarda rastlanan ve uçucu vektörler tarafından bulaşan üçgün hastalığına karşı ilaçlama yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilaçlama ekipleri, son yıllarda Adana, Mersin, Gaziantep gibi illerde büyükbaş hayvanlarda görülmeye başlanan üçgün hastalığı ile ilgili vektörel mücadeleye aralıksız devam ediyor. Üçgün hastalığı büyükbaş hayvanlarda kısa süreli yüksek ateş, halsizlik, titreme ve kas tutulması şeklinde görülüyor. Buna bağlı olarak hayvanlarda iştahsızlık nedeniyle kilo kaybı, süt verimi düşüklüğü, topallama görülebiliyor ve ilerlemesi halinde ölümle sonuçlanabiliyor.
Sivrisinek, tatarcık gibi uçucu vektörler tarafından taşınan ve hayvanlara bulaşan bir tür virüsten kaynaklanan üçgün hastalığı konusunda alınan tedbirler kapsamında büyükbaş hayvancılık yapılan mahalleler ile kırsal alanlardaki ahır ve çiftliklerin çevrelerinde taşıyıcı vektörlere karşı mücadele ediliyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, tüm bu olumsuzlukların giderilmesi ve yurttaşların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir kentte yaşaması amacıyla 12 ay boyunca sivrisinek, karasinek, tatarcık zararlılarına karşı larva ve uçkun mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
“Rutin devam eden çalışmalarımız sonucunda bu hastalıkla mücadele ediyoruz”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İlaçlama Biriminde saha denetim sorumlusu olarak görev yapan ziraat mühendisi Bülent Gül, “Üçgün hastalığı son yıllarda yurdumuzda özellikle Adana, Hatay, Mersin, Konya ve diğer illerde görülmeye başlanan, büyükbaş hayvanlarda kısa süreli ateş, kaslarda titreme, kaslarda halsizlik, kas tutulmasına neden olan, süt kaybına, verim kaybına ve ilerleyen süreçlerde tedavi edilmezse ölümüne kadar yol açan salgın bir hastalıktır. Üçgün hastalığı daha çok vektörler vasıtasıyla bulaşmaktadır. Bu vektörler özellikle sivrisinek ve kum sineği dediğimiz tatarcıklar sayesinde olmaktadır. Dolayısıyla vektörel bir virüs hastalığı olduğundan dolayı Büyükşehir Belediyesi olarak ilaçlama biriminde özellikle büyükbaş hayvancılığın yapıldığı köy yerleri, yaylalıklar ve bunun gibi kırsal alanlarda, ahırların çevresi, besi hayvancılığı yapılan yerlerin etrafında tedbiri elden bırakmadan, rutin olarak devam eden çalışmalarımız sonucunda bu hastalıkla mücadele etmekteyiz. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak ilaçlama biriminde sivrisinek, karasinek, tatarcık mücadelesi sürdüğü için köy yerlerinde, yaylalarda bu hastalıkla ilgili virüsün taşınmasını engellemek için çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir" dedi.

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