Mersin'de helikopter destekli denetimde 8 araç sürücüsüne para cezası kesildi

MERSİN (AA) - Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan helikopter destekli trafik denetiminde 8 araç sürücüsüne 2 bin 30 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Toroslar ilçesine bağlı Gözne ve Arslanköy mahalleri ile Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi sınırlarındaki kent merkezine bağlanan yollarda denetim yapıldı.
Helikopter destekli kontrollere 6 trafik, 3 asayiş timi katıldı. Denetimlerde, 195 araç kontrol edildi.
Kural ihlali yaptığı belirlenen 8 araç sürücüsüne 2 bin 30 lira ceza kesildi.
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