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Mersin’de her yer dezenfekte ediliyor

MERSİN HABERLERİ  | 23.12.2020 10:04 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, salgının bulaşıcılık riskini en aza indirmek adına dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Mersin’de her yer dezenfekte ediliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, salgının bulaşıcılık riskini en aza indirmek adına dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kamuya açık alanları, özellikle elle temasın yoğun olduğu bankları, ATM’leri, üst geçitleri, ibadethaneleri, asansörleri, otobüs duraklarını, yürüyüş yollarını, çocuk oyun gruplarını özenle dezenfekte ediyor.
Korona virüse rağmen çalışmak zorunda olduğu için kamuya açık alanları kullanan vatandaşların yaşadığı korku ve kaygıyı en aza indirmeyi hedefleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı dezenfeksiyon ekipleri, dezenfekte işlemlerini sıklaştırdı. Ekipler, banklar, ATM’ler, otobüs durakları, üst geçitler, ibadethaneler, asansörler, otobüs durakları, asansörler gibi elle temasın yoğun olduğu ve bulaşıcılık riski taşıyan tüm alanları bakteri ve virüsleri yok eden antiviral özellikli ilaçlarla sık sık temizleyerek dezenfekte ediyor. Ekipler, vatandaşların tedbirler dolayısıyla açık havada zaman geçirmek için tercih ettiği parkları da aynı işlemlere tabi tutuyor. Parkların içerisinde yer alan banklar, kamelyalar, spor aletleri, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları ve bisiklet istasyonları da özenle dezenfekte ediliyor.
Ekipler, talep üzerine esnafın dükkanlarını da dezenfekte ediyor. Çarşı içerisinde telefonculuk yapan Yusuf Sarı, dezenfekte işlemlerinin sık sık yapıldığını ifade ederek, “İki güne bir, üç güne bir dezenfekte yaptırdığı için Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizi bu korona virüsten koruduğu için teşekkür ediyorum kendisine” dedi.
Dezenfekte işlemi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden esnaf Fırat Beştaş da dükkanının düzenli dezenfekte edildiğini söyledi.

Mersin’de her yer dezenfekte ediliyor

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