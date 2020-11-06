Mersin’de HES kodu olmayan toplu taşıma araçlarına binemeyecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelge uyarınca kişiselleştirilmiş seyahat kartları ile Sağlık Bakanlığı uygulaması olan HES’in entegrasyonunu sağladı. Covid-19 tanılı ya da temaslı kişiler bu sayede toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Kullandığı tespit edilenlere de idari yaptırım uygulanacak. 13 Kasım’dan itibaren HES kodu olmayan ve ulaşım kartları ile entegre etmeyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarından yararlanamayacak.

Entegrasyon “hes.mersin.bel.tr”den yapılacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, kişiselleştirilmiş seyahat kartları ile HES kodunun entegrasyonunu sağlamaları gerekiyor. Belediye otobüslerini kullanan, korona virüs tanısı konulmayan ve temaslı olmayan kart sahibi vatandaşlar ‘hes.mersin.bel.tr’yi ziyaret edip gerekli adımları takip ederek otobüs seyahat kartları ile HES kodu entegrasyonunu sağlayabilecek. Bu adrese giren vatandaşlar açılan ekranda HES kodu, TC kimlik numarası/pasaport numarası, ulaşım kartı veya bilet numarasını girerek tanımla sekmesinden entegrasyonu gerçekleştirebilecek.