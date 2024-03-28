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Mersin’de hırsız ’Casper’ yakalanarak tutuklandı

İHA İHA
28.03.2024 10:24
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Mersin’de hayalet Casper ismiyle bilinen hırsız, önce kameralara sonra da polise yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen araç ve çeşitli hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışması sonucu, çalınan araçlardan kamyonet Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne bağlı kameralarla tespit edildi. Tespit edilen kamyonetle çeşitli hırsızlıklar yaptığını da belirleyen polis, o anların güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşarak şüphelinin ’Casper’ olarak bilinen İ.A. olduğunu öğrendi. Bunun üzerine polis şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 2’si çok sayıda hırsızlık suçundan ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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